بعد فيروس كورونا.. هذه قيمة تجارة دبي من المعقمات الطبية حتى الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في ظل انتشار فيروس كورونا، سجلت مدينة دبي نمواً في التجارة الخارجية للمعقمات والمطهرات الطبية بلغ 23٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية نقلاً عن تقرير لجمارك دب، فإن قيمة التجارة الخارجية للمعقمات بلغت خلال النصف الأول من العام حوالي 19 مليون دولار، مقارنة بـ15.4 مليون دولار في العام الماضي.

ووفقاً لتقرير الجمارك، فقد سجل شهر يونيو/حزيران، أعلى نسبة نمو في قيمة تجارة هذه المنتجات التي ارتبع الطلب عليها إثر انتشار فيروس كورونا، حيث بلغت 95٪، لتصل 4.9 مليون دولار، مقارنة بحوالي 2.5 مليون دولار في يونيو/حزيران من العام 2019.

ومنذ بدء تفشي الفيروس في دولة الإمارات، اتخذت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، خطوات عدة لضمان توفر المواد اللازمة بشكل دائم واستدامة توفرها بأسعار تنافسية، وذلك لتجنب النقص الذي شهدته بعض دول العالم الأخرى في المواد اللازمة لمواجهة الجائحة.