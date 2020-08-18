دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ارتفعت أسهم شركة CureVac الألمانية، التي تعمل في مجال التقنية الحيوية لتصنيع لقاح لفيروس كورونا، والتي تتلقى الدعم من قبل مؤسسة بيل وميلندا غيتس ولديها اتفاقية تصنيع مع شركة تسلا، بعد ارتفاعها يوم الجمعة بأكثر من 3 أضعاف في أول ظهور لها على وول ستريت.

وارتفعت أسهم الشركة بحوالي 40٪ يوم الإثنين، بعد أن قال رئيسها التنفيذي، فرانز فيرنر هاس، في مقابلة مع موقع الأخبار المالية الألماني "Boerse Online" إنه يأمل أن تتم الموافقة على لقاحها من قبل المنظمين في أوائل العام المقبل.

وحصلت CureVac مؤخراً على موافقة من حكومتي ألمانيا وبلجيكا لبدء التجارب السريرية لأحد لقاحات فيروس كورونا.

كما يدعم CureVac الملياردير ديتمار هوب، المؤسس المشارك لعملاق البرمجيات الألماني "ساب". ويمتلك هوب حوالي نصف CureVac، كما تمتلك الحكومة الألمانية وشركة الأدوية الكبرى "جلاكسو سميث كلاين" حصصاً كبيرة في الشركة أيضاً. وقد استثمرت مؤسسة بيل وميليندا غيتس 40 مليون دولار في الشركة في العام 2015.

ولدى CureVac اتفاقية تطوير وملكية فكرية مع تسلا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2015، وفقاً للإيداعات التنظيمية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وكان قد غرد إيلون ماسك الشهر الماضي بأن قسم جرومان الألماني في تسلا يساعد في بناء طابعات جزيئية لـCureVac، وهو "مشروع جانبي" قد تتوسع به تسلا لتشمل شركات أدوية أخرى.