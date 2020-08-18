كورونا تتسب بارتفاع معدل البطالة في مصر بالربع الثاني من 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام 2020 ليبلغ 9.6٪ من إجمالي قوة العمل مقارنة بـ7.7٪ في الربع الأول من العام.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين إن معدل البطالة في مصر شهد ارتفاع قدره 1.9٪ هذا الربع، بارتفاع قدرة 2.1٪ عن الربع المماثل من العام الماضي.

ورجح الجهاز سبب الارتفاع إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت بإغلاق الأعمال في البلاد، من تعليق المدارس وحركة الطيران والمحلات ووقف المواصلات خلال الليل.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 2.5 مليون، من بينهم 1.9 مليون ذكر، و640 ألف أنثى، مقارنة بـ2.2 مليون متعطل في الربع الأول من العام.

وذكر تقرير الجهاز أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 8.5٪ من إجمالي الذكور في قوة العمل هذا الربع، بينما كان 4.5٪ في الربع السابق، و4.2٪ في ذات الفترة من العام الماضي. في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 16.2٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، مقارنة بـ21.9٪ في الربع السابق، و22.4٪ العام الماضي.