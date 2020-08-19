في الإمارات.. ربط أولى محطات براكة للطاقة النووية بشبكة نقل الكهرباء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نجاح عملية ربط أولى محطات براكة للطاقة النووية مع شبكة كهرباء الإمارات لبدء إنتاج أول ميغاوات من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

وقالت المؤسسة في بيان نشر يوم الأربعاء إن شركة نواة للطاقة المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة، استكملت عملية الربط الآمن لأولى المحطات "بالشراكة مع شركة أبوظبي للنقل والتحكم ترانسكو التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة".

وقد حصلت شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، على رخصة تشغيل للمحطة تفوضها بتشغيل الوحدة على مدى السنوات الـ60 المقبلة.

انجاز آخر للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. اليوم تم ربط أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية بأمان مع شبكة الكهرباء الرئيسية في دولة الإمارات، وبدأ إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة. https://t.co/fIQdIPoAL5

وقد أصبحت بهذا الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تدير محطة للطاقة النووية في المنطقة، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توصيل المحطة بشبكة الكهرباء في الدولة، وذلك بعد بدء العمليات التشغيلية للمحطة في نهاية يوليو/تموز من العام 2020.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة النووية عند اكتمالها وتشغيل محطاتها الـ4 بالكامل حوالي 5600 ميغاوات، فضلاً عن مساهمتها في إنتاج طاقة كهربائية تغطي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.

ووفقاً لما ذكرته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فإن الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية استكملت، في حين أن الأعمال في المحطتين الثالثة والرابعة وصلت مراحلها النهائية.