وزير نفط الكويت: تم أخيرا اتخاذ قرار بعدم تعيين الوافدين إلا بحالات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد وزير النفط والكهرباء والماء في الكويت، خالد الفاضل، على أنه تم أخيرا اتخاذ القرار بعدم تعيين الوافدين إلا في حالات مطلوبة على حد تعبيره.

جاء ذلك في مداخلة خلال جلسة لمجلس الأمة، الأربعاء، حيث أكد وفقا لما نقله الموقع الرسمي لمجلس الأمة على أن "نسبة الكويتيين العاملين في قطاع النفط تزيد بشكل مستمر، كما تم أخيرا اتخاذ قرار بعدم تعيين الوافدين إلا في حالات مطلوبة"، لافتا إلى أن شركة نفط الكويت لديها معهد لتدريب الملتحقين الجدد وأن هناك "اتفاقية مع هيئة التعليم التطبيقي لإلحاق خريجيها ببرامج إعادة تأهيل الآبار".

وذكر تقرير الأمة الكويتي أن "نوابا قد طالبوا خلال مناقشة السؤال بعدم التشدد في وضع شروط لتعيين الكويتيين في القطاع النفطي"، وأنهم "أكدوا على رفضهم القاطع لتعيين الوافدين في الوظائف الإدارية بالجهات الحكومية".

وأضاف التقرير أنه "نوابا طالبوا خلال مناقشة هذا البند وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، بتوضيح بضرورة دراسة الحكومة إجراءات جديدة لخلق الفرص الوظيفية للمواطنين حيث يوجد المئات من الكويتيين ينتظرون التوظيف. وأهمية تطوير وتوسيع خدمات النقل العام داخل الكويت لدورها الكبير في تخفيف الحوادث والتلوث وخفض تكلفة صيانة الطرق وتخفيف كلفة الوقود المدعوم على الميزانية العامة، حيث يوجد في الكويت وفقا لإحصائية 600 ألف رخصة قيادة لمواطنين و1.6 مليون رخصة لوافدين".