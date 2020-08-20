دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخطط Airbnb لطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد أشهر من تفشي جائحة كورونا وتراجع الطلب على السفر، ما أجبر الشركة الناشئة على تسريح ربع قوتها العاملة عالمياً.

وأعلنت شركة المشاركة المنزلية أنها تقدمت بطلبات سرية للاكتتاب العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لطرح عام أولي.

وتأسست شركة Airbnb في العام 2008، لتقلب بعد ذلك صناعة الفنادق رأساً على عقب، عبر السماح للأفراد بتأجير غرف في منازلهم للمسافرين. وأصبحت Airbnb واحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم، حيث بلغت قيمتها 31 مليار دولار في وقت ما.

وقالت Airbnb سابقاً إنها كانت شركة مربحة في عامي 2017 و2018، ما ميزها عن العديد من الشركات أحادية القرن الأخرى، والتي نزفت الأموال قبل وبعد طرحها للاكتتاب العام، ليظهر لاحقاً أن الشركة بدأت في خسارة الأموال في العام 2019.

ثم تفشى الوباء العالمي ليوقف أعمال الشركة وأعمال العديد من المضيفين الذين كانوا يديرونها، حتى كتب الرئيس التنفيذي للشركة، برايان تشيسكي، في رسالة للموظفين في مايو/أيار أن أعماله "تضررت بشدة" ومن المتوقع أن تقل إيرادات العام عن نصف ما حققته الشركة في العام 2019. كما أعلن أيضاً أن الشركة ستتخلى عن حوالي 1900 موظف حول العالم.

ولكن في الشهر التالي، قال تشيسكي في حديث مع CNN إنه منفتح لطرح أسهم الشركة لاكتتاب عام أولي في وول ستريت رغم الانكماش المفاجئ.

ويضم مجلس إدارة Airbnb أسماء كبيرة مثل الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أمريكان إكسبريس" كينيث تشينولت، والمديرة التنفيذية السابقة لشركة "بيكسار" آن ماثر. كما أن لدى تشيسكي أيضاً بعض المرشدين البارزين الذين يمكنه اللجوء إليهم للمشورة، من بينهم وارين بافيت وبوب إيغر وباراك أوباما.