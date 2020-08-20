دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت الكويت أن لديها السيولة الكافية لصرف رواتب الموظفين، في رد على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول نقص في السيولة وعجز في ميزانية الدولة.

وصرح وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الحكومة متكلفة بضمان السيولة الكافية لصرف الرواتب، مضيفاً: "أؤكد مجدداً أن رواتب الموظفين والدعوم لن تمس".

وقال الشيتان إنه بناء على الوضع المالي للدولة، فإن الأمر يتطلب العمل المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة لإقرار رؤية الحكومة في سد العجز وتوفير السيولة المطلوبة".

وكان قد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تقارير حول شح السيولة في الكويت، ومواجهة البلاد صعوبة في توفير رواتب الموظفين.

وتأثر الاقتصاد الكويتي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي تسببت بخفض الطلب على النفط وانهيار الأسعار، وتقلص الإنتاج التزاماً باتفاق خفض الإنتاج الذي فرضته مجموعة أوبك+.