السعودية تعلن موعد وشروط عودة موظفي القطاع العام لمقار العمل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، السبت، عودة موظفي القطاع العام إلى كافة مقار العمل، بداية من 30 أغسطس آب.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إنه بالنظر في تقارير فريق العمل حول المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة ستتم عودة كافة موظفي القطاع العام لمقرات العمل، اعتبارًا من يوم الأحد.

وفي منتصف مارس أذار الماضي، علقت السعودية الدوام بمؤسساتها الحكومية، ضمن حزمة إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا.

ووضعت السلطات السعودية 5 شروط من أجل عودة موظفي القطاع العام، وفقا للمصدر المسؤول. وهي:

أولا: ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة.

ثانيا: تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهماتهم من قبل الجهة الحكومية.

ثالثا: استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

رابعا: يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن (7:30 - 8:30 - 9:30).

خامسا: استمرار العمل بتعليق البصمة.

وأكد المصدر السعودي المسؤول ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقار العمل، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

من جانبه، دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في حسابه عبر تويتر، السبت، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية "لسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمين بتطبيقها".