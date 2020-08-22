دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، اكتشاف أكبر حقل غاز بتاريخ البلاد في البحر الأسود، باحتياطات تقدر بـ320 مليار متر مكعب.

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، قال "إن القيمة الاقتصادية لاحتياط الغاز المكتشف في البحر الأسود تُقدر بنحو 65 مليار دولار"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأضاف: "أسعار الغاز والنفط متعلقة ببعضها في الأسواق العالمية، وبالنظر إلى أسعار الغاز خلال آخر 5 سنوات، يمكننا القول إن القيمة الاقتصادية لهذا الحجم من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 65 مليار دولار"، لافتا إلى أن "متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا يتراوح بين 45 إلى 50 مليار متر مكعب سنويا، وحقل الغاز الجديد سيسد حاجة البلاد لنحو 7 إلى 8 أعوام".

وعن الموعد، قال الوزير التركي أنهم "يهدفون لنقل أول دفعة من الغاز إلى البر عام 2023".