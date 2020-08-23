السلطات السعودية توضح قصة "بائع الشاي بدرجة ماجستير": عمل في 5 وظائف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد مقطع الفيديو الذي أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت السلطات السعودية، الأحد، أنها تواصلت مع الشاب الذي ظهر في الفيديو وتحدث عن أنه يبيع الشاي على الطرقات لعدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حصوله على درجة الماجستير من جامعة أمريكية.

وذكر صندوق تنمية الموارد البشرية الحكومي (هدف)، في بيان عبر حسابه على تويتر، أنه "تم التواصل ولقاء الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج، وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله درجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له".

وأضاف البيان أنه "اتضح وفقا للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية، وتنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف 8 آلاف ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها".

وكانت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية قد أفادت أن الشاب عبداللطيف جرفان حاصل على درجة الماجستير في نظم المعلومات وإدارة الأمن. وقال عبداللطيف، في لقاء مع "الإخبارية"، إن العمل "ليس عيبا"، ولا يجب انتظار الحصول على وظيفة بل السعي للعمل بأي طريقة. وأضاف أنه قدم على وظيفة وانتظر "لكن لم تكن هناك فائدة من الانتظار"، ثم قرر العمل ببيع الشاي.

وحول ارتدائه زي التخرج خلال عمله ببيع الشاي، قال عبداللطيف إنه فخور بالزي وبشهادته، وأراد مشاركة ذلك مع الناس، كما أنها رسالة للشباب بأنه يمكنه العمل في أي شيء حتى الحصول على وظيفة مناسبة.

فيديو | "عبداللطيف" بائع الشاي لم ينتظر الوظيفة رغم حصوله على شهادة الماجستير #الإخبارية https://t.co/sJsy0wx2Lr

شهادة ماجستير من امريكا ورجع السعوديه ولاخصل وظيفه وصار يبيع شاهي https://t.co/nIAt5B6XpA

شيء مؤسف الحال اللي وصلنا له صرنا نشوف مثل هالاشخاص تشتغل شغلات ماتوازي تعليمهم ونقول واو كفو احسنت لانك تشتغل بشاي ولا بياع خضره، بدال ماتجي وتحاسب المسؤول كيف مثل هالكفاءات مالها وظايف نروح ونمدح ونقول شكراً لك لانك اشتغلت بياع شاي وانت معك شهادة ماجستير https://t.co/zujiapgjkY

ماجستير من أمريكا، ويبيع شاي!! السؤال لماذا تم ابتعاثهم وخسرت عليهم الدولة مليارات؟ https://t.co/jiFYmoVhZl

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