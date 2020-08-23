(CNN)-- قالت شركة تيك توك TikTok، السبت، إنها تخطط للمثول أمام المحكمة للطعن في أمر تنفيذي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى إلى حظر تطبيق الفيديوعات القصيرة في الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه من قبل الشركة الأم الصينية.

وقالت الشركة، في بيان لـCNN: "لضمان سيادة القانون وأن شركتنا ومستخدمينا يعاملون بشكل عادل، ليس لدينا خيار سوى الطعن على الأمر التنفيذي من خلال النظام القضائي"، مُضيفة أن الطعن القانوني قد يأتي في أقرب وقت هذا الأسبوع القادم.

وأضافت تيك توك أنها بينما كانت تحاول العمل مع الحكومة الأمريكية لإيجاد حل لمخاوفها المتعلقة بالأمن القومي، "ما واجهناه بدلاً من ذلك هو الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة، حيث لم تهتم الإدارة بالحقائق وحاولت إدخال نفسها في المفاوضات مع القطاع الخاص".

وجادلت إدارة الرئيس الأمريكي بأن علاقات تيك توك بالصين قد تؤدي إلى نقل بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى الحكومة الصينية. ورفضت تيك توك الادعاءات، قائلة إنها سترفض إعطاء بيانات أمريكية للصين حتى لو طُلب منها ذلك.

ويقول خبراء الأمن السيبراني إن هناك خطرًا نظريًا لوقوع بيانات الأمريكيين في الأيدي الخطأ، لكن لا يوجد دليل يشير إلى حدوث ذلك وأن العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي تجمع بيانات مماثلة، هي مجرد هدف للتجسس.