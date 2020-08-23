الإمارات.. بيع رقم سيارة بقرابة مليوني دولار أمريكي في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، السبت، مزادًا لبيع لوحات السيارات ذات الأرقام المُميزة.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن حصيلة إيرادات المزاد العلني (104) للأرقام المميزة للوحات المركبات، بلغت 36 مليون و224 ألف درهم، مقارنة بـ 19 مليون درهم حصيلة آخر مزاد علني في ديسمبر كانون الأول 2019، أي بزيادة تصل نسبتها إلى 83%.

ويعد المزاد هو الأول لهيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال 2020.

وقالت الهيئة إن لوحة السيارة ذات الرقم (V12) حققت القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ الرقم 7 ملايين درهم (1,9 مليون دولار أمريكي).

وتلاه في القيمة الرقم (S20)، بسعر قدر بنحو 4 ملايين و60 ألف درهم (مليون و89 ألف دولار)، ثم الرقم (Y66)، الذي حقق 3 ملايين و200 ألف درهم (871 ألف دولار).