تنافس تسلا.. فولكسفاغن تبدأ تصنيع سيارة دفع رباعي كهربائية

كأنها من المستقبل.. شاهد أول سيارة كهربائية بالكامل من كاديلاك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بدأت شركة فولكسفاغن إنتاج أول سيارة دفع رباعي كهربائية في ألمانيا، في أحدث دفعة من قبل أكبر صانع سيارات في العالم نحو تصنيع سيارات أنظف.

وأعلنت فولكسفاغن أن إنتاج سيارة الدفع الرباعي المدمجة "ID.4" بدأ في مصنعها في تسفيكاو، والذي حول بتكلفة 1.2 مليار يورو، أي 1.4 مليار دولار، لتصنيع 300 ألف سيارة كهربائية سنوياً.

وقد تساعد سيارة ID.4 شركة فولكسفاغن في التنافس مع تسلا، التي تقدم سيارة دفع رباعي كهربائية تسمى موديل Y. وتعمل أودي، العلامة التجارية الفاخرة لشركة فولكسفاغن، على إنتاج سيارة دفع رباعي كهربائية تسمى "إي ترون" في مصنع في بروكسل، بلجيكا، منذ أواخر العام 2018.

وقال رالف براندستاتر، رئيس علامة فولكسفاغن التجارية، في بيان إن سيارة ID.4 ستسمح لشركة تصنيع السيارات بتقديم سيارة كهربائية في "أكبر قطاع نمو في العالم"، مضيفاً أن السيارة رباعية الدفع ستصنع وتباع في أوروبا والصين بداية، ليبدأ بعد ذلك الإنتاج الأمريكي في العام 2022 في تشاتانوغا بولاية تينيسي.

ووفقاً لشركة فولكسفاغن، سيصل مدى سيارة الدفع الرباعي إلى 500 كيلومتر، كما ستعرض لأول مرة في العالم في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتخطط المجموعة الألمانية، التي تمتلك أيضاً علامات بورش وبوغاتي وسكودا ولامبورغيني وسيات التجارية، لإنفاق 33 مليار يورو، أي 39 مليار دولار، على التنقل الكهربائي بحلول العام 2024. وتأمل في إنتاج 1.5 مليون سيارة كهربائية في العام 2025.

وتعد سيارة ID.4 السيارة الثانية التي تبنى في منصة إنتاج السيارات الكهربائية المعيارية الجديدة للشركة، بعد أول سيارة، ID.3، التي تنتج أيضاً في المصنع في تسفيكاو.