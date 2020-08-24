بعد انخفاض الطلب على السفر.. طيّارون ينتقلون لقيادة طائرات بدون طيار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع توقعات لعمليات تسريح جماعية للموظفين في شركات الطيران الأمريكية هذا الخريف، يتوقع طيارو الخطوط الجوية مثل ميشيل بيشوب حقيقة غير مرحب بها.. أن تصبح هي وغيرها من الطيارين بلا وظيفة مستقرة.

في حديث مع CNN، تقول بيشوب، التي تعمل طيّارة في شركة طيران منذ أكثر من 20 عاماً، "أحاول أن أطير بقدر ما أستطيع ، بينما أستطيع، لأنني أحب ذلك"، مضيفة أنها في الآونة الأخيرة تمضي ساعات طويلة في تصفح قوائم "لينكد إن" ومواقع العمل الأخرى بحثاً عن مجال عمل لا يجبرها على قضاء اليوم كله في مكتب، حتى وجدت فرصة أثارت اهتمامها: قيادة الطائرات بدون طيار.

وتطمح شركة "أكويلاين درونز"، وهي شركة ناشئة مقرها ولاية كونيتيكت، لتوفير وظائف مستقلة للمتحكمين بالطائرات بدون طيار، حيث تعهدت بإطلاق تطبيق هاتف ذكي بسيط بعد حوالي شهرين من الآن، يسمح لأي شخص لديه ترخيص بتولي وظائف قصيرة الأجل، من التقاط لقطات جوية في حفل زفاف إلى التقاط صور الجسور والطرق لقسم الأشغال العامة.

في المبدأ، تريد الشركة الناشئة أن تكون مثل أوبر أو ليفت، ويتصور مؤسسها، باري ألكسندر، أن يصبح الآلاف من طياري الخطوط الجوية مشغلين معتمدين للطائرات بدون طيار.

ولا تزال أعداد مشغلي الطائرات بدون طيار المعتمدين في الولايات المتحدة قليلة، حيث يوجد أقل من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقد طلبت إدارة الطيران الفيدرالية من مشغلي الطائرات بدون طيار منذ العام 2016، الحصول على شهادة.

وتهدف "أكويلاين" إلى المساعدة في ترخيص آلاف مشغلي الطائرات بدون طيار، حيث سيكون معظمهم وفقاً لألكسندر، طيارون سابقون عملوا في شركات الطيران.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج ترخيص الشركة، "الطيران إلى المستقبل"، دروساً افتراضية في الأول من سبتمبر/ أيلول. ويمكن لأي شخص الاشتراك في البرنامج التدريبي الذي يستمر من 6 إلى 8 أسابيع مقابل 1000 دولار. وقد طورت "أكويلاين" دورة منفصلة قيمتها 800 دولار مخصصة للطيارين الذين يفهمون بالفعل مداخل وعموم مصطلحات الطيران واللوائح ومراقبة الطقس.

ويقول ألكساندر إن أكثر من 1500 عضو من عامة الناس قد سجلوا في البرنامج حتى الآن، من بينهم 2000 طيار، بما في ذلك بيشوب.