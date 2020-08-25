خطوط دلتا الجوية ستسرح حوالي 2000 طيّار بشكل مؤقت في أكتوبر

هذا ما تفعله شركات الطيران لتشجيع الناس على السفر مجدداً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تخطط خطوط دلتا الجوية لتسريح 1941 طياراً بشكل مؤقت في أكتوبر/ تشرين الأول، بينما تكافح صناعة الطيران للتعافي من التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال جون لافتر، نائب الرئيس الأول لعمليات الطيران، في مذكرة داخلية للموظفين: "قلنا من قبل أن التقاعد المبكر وحده لن يحل مشكلة زيادة عدد الموظفين بسبب جائحة كوفيد -19".

وقال لافتر إن الشركة قد تكون قادرة على "تجنب أو تقليل" الإجازات غير المدفوعة المفروضة إذا كان من الممكن إبرام اتفاقيات لخفض التكاليف مع نقابتهم، وإذا تم تمديد قانون "CARES"، مضيفاً: "رغم أن هذا ممكن، إلا أنه ليس مؤكداً ويجب أن نستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لإدارة الأعمال. من المهم للغاية بالنسبة لدلتا أن نخفض حجمنا مع الأخذ في الاعتبار الطريق الطويل وغير المؤكد أمامنا".

ومن المقرر أن تنتهي خطة الإنقاذ الفيدرالية المعروفة باسم قانون "CARES" في نهاية سبتمبر/ أيلول.

ومنعت خطة الإنقاذ صناعة الطيران من تسريح الموظفين أو فرض الإجازات غير الطوعية أو تخفيض الرواتب.

وتلقت دلتا 5.4 مليار دولار من أموال المنح والقروض غير المضمونة من قانون CARES، وفقًا لإيداع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ووفقاً للمذكرة ، يعمل لدى الشركة حاليا 11،200 طيار. ويتوقع لافتر أن الشركة ستحتاج حوالي 9450 طياراً لجدول صيف 2021، والذي يقول إن دلتا تتوقع أن تكون خلاله ذروة الطيران للعام المقبل.

وكانت قد حذرت دلتا الموظفين في مايو/ أيار من تخفيضات محتملة في الوظائف.

وحثت دلتا، إلى جانب شركات الطيران الأخرى، الموظفين على الاستفادة من برامج الاستحواذ والخروج الطوعي، والتي تضمنت حزمة تقاعد للموظفين الذين عملوا في دلتا لأكثر من 25 عاماً. ورغم اختيار الموظفين لهذه البرامج، إلا أن لافتر أشار إلى أن ذلك لم يكن كافياً لمنع الإجازات غير المدفوعة.

منذ تفشي الجائحة، تقول دلتا إنها استردت حوالي 25٪ من الإيرادات فقط.