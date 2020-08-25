دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفعت الأسهم يوم الاثنين بعد مواقفة إدارة ترامب على علاج محتمل لفيروس كورونا. وأغلقت وول ستريت في المنطقة الخضراء، بينما أغلق كل من مؤشري S&P 500 وناسداك المركب عند أعلى مستوياتهما على الإطلاق.

وأغلق مؤشر S&P على ارتفاع بنسبة 1٪، مغلقاً فوق 3400 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، كما أغلق مؤشر ناسداك بارتفاع بنسبة 0.6٪. وتجاوز كلا المؤشرين المستويات القياسية التي بلغاها يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو على ارتفاع بنسبة 1.4٪ أو 378 نقطة. رغم أن المؤشر حقق أفضل أداء من بين المعايير الرئيسية الثلاثة، إلا أنه لا يزال أقل من أعلى مستوياته التي بلغت 4٪ في فبراير/ شباط.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الأحد ترخيصاً طارئاً لاستخدام "بلازما النقاهة" – وهي بلازما دم مأخوذة من الناجين من فيروس كورونا – لعلاج الفيروس، قائلة إن "الفوائد المعروفة والمحتملة للمنتج تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة له".

أفادت تقارير أن إدارة ترامب تفكر في تعقب سريع للقاح كوفيد 19 من أسترازينيكا قبل الانتخابات الأمريكية، وفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز". ورغم عدم اليقين، يأمل المستثمرون أن يتوفر اللقاح بوقت أسرع مما توقعه الكثيرون.

بعد شهور من تكهن المستثمرين بأن لقاح أو حل علاجي فعال للفيروس سيساعد في التعافي الاقتصادي، ليس من المستغرب أن تثير أخبار علاج البلازما موجات ارتفاع في الأسواق.