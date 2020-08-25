موظف في تيك توك يقاضي إدارة ترامب: عرضت "مصدر رزق عائلتي للخطر"

بعد حظره بالهند.. ماذا سيفعل مستخدمو تيك توك في حال تم حظره في أمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تطبيق تيك توك ليس الوحيد الذي يقاضي الرئيس دونالد ترامب بسبب أمره التنفيذي الذي يستهدف تطبيق الفيديو الصيني الشهير.. فقد تقدم موظف في تيك توك، في دعوى منفصلة يوم الإثنين، برفع قضية ضد إدارة ترامب، بحجة أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي "يهدد مصدر رزق عائلته بشكل غير قانوني"، مطالباً المحكمة بضمان استمرار دفع رواتب موظفي التطبيق.

ورفع الدعوى باتريك رايان، مدير برامج في تيك توك يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، حيث زعم أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب غامض للغاية في لغته التي تقيد "المعاملات" المستقبلية مع تيك توك، لدرجة أنه قد يجعل تلقي راتب من الشركة جريمة فيدرالية.

وقال ريان في مقطع فيديو نشر على تيك توك في حملة "GoFundMe" التي أطلقت لتمويل الدعوى، إنه "في الأسبوع الماضي، أصدر الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يمنع أي كيان وأي شخص من التعامل مع تيك توك بعد 45 يوماً. هذا يعني أنه بعد 20 سبتمبر/ أيلول، لن أتمكن أنا و1500 من زملائي من الحصول على رواتبنا، لأنه سيكون من غير القانوني أن تدفع لنا الشركة. هذه خطوة كبيرة جداً".

ورفضت وزارة العدل التعليق على الأمر. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

وبموجب أمر ترامب، فإن البنوك وشركات الائتمان ومقدمي كشوف المرتبات "لن يجرؤوا على الانخراط في أي نشاط يمكن أن يفسر على أنه انتهاك"، بما في ذلك التعامل مع رواتب تيك توك، وفقاً لما جاء في شكوى رايان، التي قدمت للمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا.

وتقول الشكوى إن غموض الأمر التنفيذي حول أنواع الاتصال التي ستحظر مع تيك توك، يمثل انتهاكاً غير دستوري لحقوق رايان في الإجراءات القانونية الواجبة، فضلاً عن "الاستيلاء غير الدستوري" على ممتلكات رايان بموجب التعديل الخامس.

وتوظف تيك توك أكثر من 1500 موظف في الولايات المتحدة، بعضهم مواطنون أمريكيون وآخرون موجودون في البلاد بتأشيرات عمل.

ويقول ألكساندر أوربيليس، المحامي الذي يمثل رايان، إن كلا النوعين من الموظفين يخاطرون بتهديد ممتلكاتهم الشخصية بشكل غير دستوري من قبل الأمر التنفيذي لترامب، مضيفاً: "هذه دعوى قضائية تتعلق بحماية أجور ورواتب الموظفين الأمريكيين الذين اعتادوا وضع الطعام على المائدة وتوفير المأوى لأسرهم".

ووفقاً لأوربيليس، فإنه ليس هناك صلة بين دعوى رايان وطعن شركة تيك توك للأمر التنفيذي، الذي رفع في محكمة مختلفة. وقال أوربيليس ومايك جودوين، أحد المحامين الآخرين، إن رايان أبلغ تيك توك عن نيته لرفع الدعوى، لكن الشركة لم تلعب أي دور فيها.

وأكدت تيك توك لـCNN يوم الاثنين أن رايان أبلغ الشركة بالدعوى القضائية، مؤكدة أنها غير متورطة بها.