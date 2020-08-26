هذه الشركة الصينية قد تتخطى "أرامكو السعودية" في أكبر طرح أولي بالعالم

شركة صينية تابعة لـ"علي بابا" تستعد لطرح أولي.. قد يكون الأكبر على الإطلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يكون الملياردير الصيني جاك ما على وشك تحقيق اكتتاب عام يحطم أرقاماً قياسية للمرة الثانية.

وتقدمت "آنت غروب"، شركة التقنية المالية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية "علي بابا" التي يمتلكها ما، هذا الأسبوع لإدراج أسهمها في هونغ كونغ وسوق ستار في شنغهاي، سوق التكنولوجيا الصيني الذي يشبه ناسداك.

وبحسب ما ذكرته بعض التقارير، فإن الشركة تسعى لجمع 30 مليار دولار، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز ورويترز، نقلاً عن أشخاص قريبين من العملية أو على دراية بالموضوع.

ولم تفصح "آنت غروب" عن المبلغ الذي تأمل جمعه، ورفض المتحدث باسم الشركة التعليق على الأمر.

ولكن، وفقاً لمحللين في شركة الوساطة "برنشتاين"، فقد تصل قيمة الشركة إلى أكثر من 200 مليار دولار. وفي حال جمعت 30 مليار دولار، فسيصبح طرحها حينها أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

وكانت قد جمعت "علي بابا"، التي تمتلك حصة تبلغ 33٪ في "آنت"، رقماً قياسياً قدره 25 مليار دولار عند طرحها لأول مرة في وول ستريت في العام 2014، لتأتي أرامكو بعد ذلك في العام 2019، وتتجاوز الرقم القياسي بطرح عام أولي جمّع 29.4 مليار دولار.

ولم تذكر الوثائق التي قدمتها "آنت غروب" إلى بورصة هونغ كونغ يوم الثلاثاء النطاق السعري للأسهم الجديدة ولا التاريخ المتوقع للاكتتاب العام. لكنها قدمت نظرة خلف كواليس على واحدة من أكثر شركات التقنية قيمة في العالم.

وسجلت الشركة إيرادات قدرها 72.5 مليار يوان، أي 10.5 مليار دولار للأشهر الـ6 المنتهية في يونيو/حزيران، بزيادة بلغت 38٪ عن ذات الفترة من العام السابق. وبلغت أرباح هذه الفترة 21.9 مليار يوان، أي 3.2 مليار دولار.

وتمتلك "آنت غروب" تطبيق "علي باي"، أحد أكثر تطبيقات الدفع شيوعاً في الصين، كما أنها تقدم خدمات مالية عبر الإنترنت مثل القروض والاستثمارات وأنظمة تسجيل الائتمان.

ووفقاً للمجموعة، فإن لدى "علي باي" 711 مليون مستخدم نشط شهرياً، وولدت ما تبلغ قيمته 17 ترليون دولار من المعاملات في الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو/ حزيران.