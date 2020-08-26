ما هي القطاعات الأكثر توظيفاً للخريجين الجدد في مصر؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هل تبحث عن وظيفة في سوق العمل المصري؟ إذا كنت قد تخرجت مؤخراً ووصلت هذه المرحلة، عليك قبل القيام بأي خطوة، أن تفهم سوق العمل المصري حتى تعرف من أين تبدأ رحلة بحثك عن عمل.

وقد طرأت العديد من التغيّرات على الشركات وعمليات التوظيف منذ بداية العام 2020 نتيجة لأزمة كورونا، حيث ازداد الطلب على مهارات معيّنة وقامت بعض الشركات بتغيير أساليب عملها.

وأجري مؤخراً استطلاع رأي للخريجين الجدد في مصر لمساعدتك في التعرّف على وضع سوق العمل في الدولة واتخاذ قرارات أفضل بشأن مسيرتك المهنية.

مدى رضا الخريجين الجدد في مصر عن جودة التعليم

تعتبر تخصصات المحاسبة والتمويل (27٪) والهندسة (16٪) الأكثر شعبية بين الخريجين الجدد في مصر، تليها تخصصات التعليم والأكاديميا (13٪) وإدارة الأعمال والتجارة والاقتصاد (10٪). ويبدو أنّ 83٪ من المجيبين راضون عن جودة التعليم العالي الذي تلقوه، مع إشارة 36٪ إلى أنهم راضون "جدا" عنه.

كما قال 73٪ من خريجي مصر إنّ دراستهم الجامعية قامت بإعدادهم للحصول على وظيفة في المجال الذين يخططون للعمل فيه.

وصرّح حوالي ثلث الخريجين أن جامعتهم ساعدتهم في إيجاد وظائف أو التقدم إليها بعدة طرق أبرزها: المساعدة في من خلال إعلانات الوظائف (30٪) وكتابة السيرة الذاتية والرسالة التعريفية (30٪) وأيام مفتوحة للتوظيف حيث تزور الشركات الجامعة لمناقشة فرص العمل مع الطلاب (30٪).

القطاعات الأكثر توظيفاً للخريجين الجدد في مصر

برز قطاع البنوك والتمويل (32٪) كأكثر القطاعات المهنية جذباً للخريجين الجدد في مصر، تليها الإعلان والتسويق والعلاقات العامة (21٪) والهندسة والتصميم (19٪).

أما بالنسبة للقطاعات الأكثر توظيفاً للخريجين الجدد وفقاً لإجابات المهنيين في مصر، فقد شملت الإعلان والتسويق والعلاقات العامة (27٪)، والبنوك والتمويل (19٪)، وقطاع الجيش والدفاع والشرطة (16٪).

يعود السبب في الاتجاه لتوظيف الخريجين الجدد وفقاً لـ45٪ من المجيبين إلى توقعاتهم المنخفضة عن الراتب، فيما يعتقد 42٪ بأنّ السبب وراء ذلك يتمثل في التزام الخريجين الجدد واتباعهم للتعليمات.

المهارات الأكثر طلباً

برزت مهارات الحاسوب (71٪) كأكثر المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل في مصر، تليها المهارات اللغوية (48٪)، والمهارات الشخصية والعمل ضمن فريق (37٪). من ناحية أخرى، قيّم المجيبون مهارات الحاسوب (94٪)، ومهارات التواصل (93٪)، ومهاراتهم الشخصية والعمل ضمن فريق (90٪)، والمرونة والقدرة على التكيّف مع التغيير (90٪) بمستوى "جيد" أو "جيد جداً".

التحديات التي تواجه الخريجين الجدد

يواجه معظم خريجي مصر بعض الصعوبات عند البحث عن عمل، أبرزها إيجاد فرص وظيفية مناسبة (50٪)، وعدم معرفتهم كيفية البحث عن وظيفة على نحو فعال (47٪)، إضافة إلى نقص الخبرة المهنية (35٪). ومع ذلك، صرح 68٪ من الخريجين في مصر أنهم اكتسبوا خبرة عمل أثناء أو قبل دراستهم الجامعية، مع إشارة 40٪ إلى أنهم عملوا لمدة تصل حتى 6 أشهر.

وبرزت طبيعة الوظيفة والشغف تجاه الوظيفة كأهم عامل بالنسبة للمجيبين عند اختيار وظيفة ما (43٪). ويتوقع 87٪ من الخريجين الجدد أن يحصلوا على راتب أساسي في وظيفتهم الأولى، بينما يتوقع 38٪ منهم الحصول على عمولة وحوافز.