دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقت السلطات المصرية القبض على مسؤول بعد اتهامه بتقاضي رشوة قيمتها 500 ألف جنيه (نحو 31.4 ألف دولار).

وفي التفاصيل، قال التلفزيون المصري الرسمي في تقرير إن "هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على كل من (ع.ع) مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، واخر (أ.ر) باحث قانوني بذات المدينة لقيام المتهم الأول وبوساطة المتهم الثاني بطلب وتقاضي مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مفوض شركة النصر للإسكان والتعمير وهى الشركة المسؤولة بتكليف من اللجنة العليا للتحفظ على الأموال بإدارة اصول احدى شركات القطاع الخاص المالكة لقرية سياحية بالساحل الشمالي".

وأضاف التلفزيون في تقريره: "وتم ذلك مقابل قيام المتهمان بعمل من اعمال وظيفتهما المتضمنة اتخاذ إجراءات اصدار خطاب من مجلس مدينة الضبعة إلى شركة كهرباء البحيرة يتضمن الموافقة على تغيير العداد الكهربائي للقرية من عداد للغرض الإنشائي الى عداد دائم".

وتابع: "وتم ضُبط المتهمين متلبسين بتقاضي مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل محطة وقود مجاورة لإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما".