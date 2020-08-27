إيلون موسك يصبح رابع أغنى شخص في العالم.. هذه قيمة ثروته

هذه كانت توقعات إيلون موسك لتسلا في العام 2010.. هل تحققت؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – بلغت ثروة إيلون موسك 96 مليار دولار، ما دفع به ليصبح رابع أغنى رجل في العالم، بحسب بلومبيرغ.. ومن المتوقع أن تزداد ثروته بشكل أكبر حتى.

ولا يتقاضى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا راتباً منتظماً، ولكن، في العام 2018 وافق المساهمون على حزمة رواتب يمكن أن تمنحه في النهاية 20.3 مليون خيار أسهم، مدفوعة على 12 شريحة متساوية، ما قد يجعله أغنى شخص في العالم.

وبفضل الزيادة الهائلة في أسهم تسلا، تأهل موسك للحصول على مجموعتين من الخيارات، والتي تبلغ قيمة كل منها على الورق حوالي 2.8 مليار دولار بعد أن دفع سعر الممارسة.

وتفصل موسك حالياً أسابيع قليلة عن التأهل للشريحة الثالثة من الخيارات، بقيمة 2.8 مليار دولار إضافية.

وسيمنح موسك الخيارات بينما تحقق الشركة سلسلة من الأهداف لكل من النتائج المالية والقيمة السوقية. ومن بين المعالم الرئيسية التي يجب تحقيقها من أجل ممارسة هذه الخيارات هو أن تحافظ أسهم تسلا، التي بلغت قيمتها 372 مليار دولار عند إغلاق يوم الاثنين، على متوسط قيمة سوقية تبلغ 200 مليار دولار على مدار الأشهر الـ6 السابقة، وهو هدف حققته الشركة على مدار الأشهر الـ5 الماضية.

لذا، حتى لو فقدت أسهم تسلا حوالي نصف قيمتها الحالية خلال الشهر المقبل، فسيظل لديها متوسط 6 أشهر يبلغ 200 مليار دولار أو أكثر.

كما يعتمد المعلم الآخر على إيرادات أو أداء أرباح تسلا. وإذا كانت توقعات المحللين صحيحة، فمن المفترض أن تحققها تسلا في الربع الحالي، حيث يجب أن يبلغ مقياس الأرباح المستخدم 4.5 مليار دولار على مدى 12 شهراً. وكادت الشركة أن تصل إلى ذلك الهدف في الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو/حزيران، عندما حققت أرباحًا بلغت 4.4 مليار دولار. وتتوقع الشركة في الربع الثالث تحقيق أرباح بقيمة 1.4 مليار دولار، أي بزيادة حوالي الثلث عما جنته على هذا الأساس قبل عام.

ويمتلك موسك حالياً 34 مليون سهم من الأسهم، وهي حصة تعادل حوالي 18٪ من الشركة، تقدر قيمتها بـ68 مليار دولار.

وستقوم تسلا بتنفيذ عملية تقسيم لأسهمها إلى 5 أجزاء. ورغم أن هذا التقسيم سيغير العدد الإجمالي للأسهم والخيارات المحتفظ بها والمعلقة، إلا أنه لن يغير قيمة ممتلكات موسك.