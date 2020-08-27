عبدالعزيز الغرير لـCNN: هذا ما يجب أن يحدث بعد اكسبو 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن معرض إكسبو 2020 عن تعاونه مع مؤسسة "بيل وميلندا غيتس" لدعم المبتكرين على المستوى المجتمعي ممن لديهم "الطموح والإمكانات لتحسين حياة الأفراد الذين يعيشون في مجموعة متنوعة من البيئات الإنسانية المعقدة أو الهشة أو المهمشة".

وجاء الإعلان عن التعاون في ختام النسخة الخامسة من اجتماع المشاركين الدوليين في إكسبو 202، والذي عقد رقمياً هذا الأسبوع تماشياً مع قيود التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة كورونا للحد من انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن التعاون مع "إكسبو لايف"، برنامج الشراكة والابتكار العالمي في إكسبو 2020، "يأتي في ضوء حاجة عالمية لحلول مبتكَرة تدعم الملايين ممن يعيشون في بيئات صعبة"، خاصة مع الأوضاع الصحية التي يشهدها العالم اليوم إثر تفشي الوباء.

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي إن "العمل مع مؤسسة بيل وميلندا غيتس يؤكد على هدف إكسبو المتمثل في جمع الناس معاً لاستكشاف أبرز القضايا العالمية والالتزام بالعمل الجماعي لمواجهتها، وهو ما يسهم في تحفيز التعاون وصنع مستقبل أفضل".

من جهته قال جو سيريل، المدير العام للسياسات العالمية والدعم في مؤسسة بيل وميلندا غيتس إن هذه الخطوة ستساعد في ابتكارات من شأنها "إنقاذ الأرواح في الحالات الطارئة أو تمكين المجتمعات المتضررة من أن تعيد بناء نفسها على نحو أفضل وأكثر أماناً".

ومن بين الابتكارات العالمية الأخرى التي يدعمها برنامج "إكسبو لايف"، مشروع "بيتشا إيتس"، وهو خدمة إعداد الطعام وتوصيل وجبات في ماليزيا، يدعمها مجموعة من اللاجئين الذين يُعِدّون أطباقاً تقليدية من بلدانهم، ومشروع "ماي أغرو"، الذي يمكن المزارعين صغار المُلّاك في مالي من الادخار لشراء الإمدادات وبرامج التدريب الزراعية عالية الجودة، ومشروع "سيناريو"، وهو تطبيق يدعم المهارات الحياتية والتحصيل الأكاديمي للأطفال في مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المحلية في لبنان والأردن.