LG تكشف كمامة تعقيم هواء ستجعل أغلب منافساتها تبدو أثرية بالمقارنة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت شركة أل جي "LG" الكورية الجنوبية للمعدات الإلكترونية، عن كمامة معقمة للهواء متطورة ومزودة بتقنيات عالية ستجعل من أغلب الكمامات الموجودة في الأسواق تبدو وكأنها تاريخية تعود لعصور قديمة بالمقارنة.

زودت LG كمامتها التي أطلقت عليها اسم "بيوري كير" بمرشحين "فلتر" من طراز H13 HEPA وهي المرشحات ذاتها التي تستخدمها الشركة في عملية تصنيع معقمات الهواء في المنزل والتي تسمح للمستخدمين باستنشاق هواء نظيف ومرشح، وفقا للشركة.

وتستخدم LG في كمامتها جهازا لاستشعار وتيرة التنفس، لتقفي دورة التنفس وحجم ما يستنشقه المستخدم من الهواء، وتعدل من سرعة المراوح ثلاثية السرعة بناء على ذلك للمساعدة في تسريع أو تبطيء دخول الهواء المعقم، وبالتالي تسهيل عملية التنفس، وفقا للشركة.

ولا توجد تفاصيل حول سعر هذه الكمامة أو موعد إدراجها بالأسواق، الشركة كان من المتوقع أن تعرض هذه الكمامة في معرض برلين 2020 قبل إلغائه بسبب جائحة كورونا، ومن المزمع أن تعرضها خلال معرض افتراضي.