أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حثت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) السلطات القطرية على المضي قدما في الإصلاحات على سوق العمل معتبرة أن خطوة وصع حد أدنى لأجور العمال وتسهيل تنقلهم بين وجهات العمل "خطوة في الطريق الصحيح".

وأعلنت وزارة التنمية القطرية وضع حد أدنى لأجور العمال والسماح لهم بتغيير وجهة العمل دون إذن أصحاب الجهات التي يعملون لصالحها، القرار الذي اعتبرته المنظمة "خطوة في الطريق الصحيح" لكنها دعت السلطات القطرية للمضي قدما في إجراء الإصلاحات على هذا الصعيد، بما في ذلك إلغاء الغرامة على الهروب، والتأكد من أن جميع حقوق العمال مصانة.

ورأت أمنيستي أنه رغم أن القرار الجديد يسمح للعمال بالتنقل دون إذن من صاحب العمل إلا أنه لا يمنع الأخير من مقاضاة العامل عبر تقديم دعاوى هروب ضده في حال تغييره لجهة العمل دون إذن المشغل بالإضافة إلى أن إبقاء أو إلغاء إقامة العمل الخاصة بالعمال تبقى بيد صاحب العمل ما يمنحه سلطة على العاملين لديه، وفقا للمنظمة.

وقالت أمنيستي في بيانها: "هذه الإصلاحات تطور إيجابي لكن لدى السلطات القطرية الكثير من العمل لإنهاء الاضطهاد الممنهج بحق العمال الأجانب"، على حد تعبيرها.

ودعت المنظمة السلطات القطرية للسماح للعمال الذين تعرضوا للاضطهاد باللجوء إلى القضاء عبر آليات صارمة للمراقبة والشكاوى، حسبما جاء في البيان.