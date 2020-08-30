كوكاكولا تعرض التسريح الطوعي على 4 آلاف موظف

سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت شركة كوكاكولا عن قرراها لإلغاء آلاف الوظائف وتقليل عدد وحدات أعمالها، بينما تواجه تراجعاً في مبيعات مشروباتها في ظل تفشي وباء كورونا.

وقالت شركة كوكاكولا يوم الجمعة إن تخفيضات الوظائف ستأتي على شكل تخفيضات طوعية وغير طوعية، مشيرة إلى أنها تخطط أولاً لتقديم عروض تعويضات إلى 4 آلاف موظف في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو، ومن ثم تقديم برنامج تطوعي مماثل في بلدان أخرى.

وقالت الشركة إن عدد الأشخاص الذين يقبلون بالعروض سيقلل من عدد عمليات التسريح غير الطوعي.

ولم تذكر شركة كوكاكولا عدد الوظائف التي يمكن أن تفقد إجمالاً، لكنها قالت إن نفقات إنهاء الخدمة العالمية قد تتراوح بين 350 مليون دولار و550 مليون دولار.

ولدى شركة كوكاكولا، اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2019، 86,200 موظف، من بينهم حوالي 10,100 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشركة إنها تخطط لخفض عدد وحداتها التشغيلية من 17 شركة في 4 مناطق جغرافية إلى 9 وحدات تشغيل في تلك المناطق. وستركز كوكاكولا على أكثر أقسامها شهرة والتي تشمل خط كوكاكولا الرئيسي ومنتجات مثل المشروبات الرياضية والقهوة والشاي. كما أنها تريد التوسع في فئات متنامية مثل المياه الفوارة والمشروبات النباتية.

كما وضعت الشركة خططاً لإيقاف المزيد من "العلامات التجارية الميتة" أو تلك التي لا تشهد نمواً، من بينها مثلاً علامة "Odwalla Smoothie" التي أوقفتها الشركة في يوليو/ تموز.

وشهدت الشركة انخفاض مبيعات بلغ 28٪، لتصل 7.2 مليار دولار في الربع الثاني المنتهي في 26 يونيو/ حزيران.