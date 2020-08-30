الإمارات تعلن أسعار الوقود لشهر سبتمبر.. إليكم ما هي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" عن استقرار أسعار الوقود من الغازولين والديزل لشهر سبتمبر/ أيلول من العام 2020 عند ذات الأسعار المسجلة للشهر السادس على التوالي منذ أبريل/ نيسان الماضي.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، فإنه بناء على ما أقرته لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل شاملة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5٪، ثبتت أسعار الوقود على النحو التالي:

وقود الديزل عند 2.06 درهم للتر الواحد

وقود سوبر 98 عند 1.91 درهم للتر الواحد

وقود خصوصي 95 عند 1.80 درهم

ومن المقرر أن تطبق الأسعار اعتباراً من تاريخ الأول من سبتمبر/ أيلول، بحسب ما ذكره وكالة الأنباء الإماراتية.