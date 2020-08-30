أغنى رجل في العالم يزداد ثراء.. ثروة جيف بيزوس تتخطى 200 مليار دولار

أي الدول تحوي أكبر عدد مليارديرات في العالم؟

هونغ كونغ (CNN) -- كان جيف بيزوس أغنى رجل في العالم.. والآن ازدادت ثروته مرة أخرى، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً كأول شخص تتخطى ثروته حاجز الـ200 مليار دولار.

وبلغت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، نهاية الأسبوع الماضي، حوالي 202 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، مع ارتفاع أسهم شركته، أي بارتفاع يزيد مقداره عن 87 مليار دولار منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويعود النمو الهائل في ثروة بيزوس إلى مقتنياته في أمازون، حيث ارتفع سهم الشركة بحوالي 25٪ خلال الأشهر الـ3 الماضية وبنسبة 86٪ حتى الآن هذا العام، وفقاً لبيانات رفينيتيف.

ويستمر بيزوس، الذي أسس أمازون في العام 1994، بتحطيم أرقام ثروته القياسية، بعد أن أصبح في العام 2017 أغنى شخص في العالم، ليعود مجدداً الشهر الماضي ويسجل رقماً قياسياً جديداً حين قفزت ثروته الصافية لتصل 172 مليار دولار، مسجلة بذلك ارتفاعاً عالمياً جديداً لم يسجل مسبقاً.

ولا يعد بيزوس الملياردير الوحيد الذي تستمر ثروته بالارتفاع، إذ ازدادت ثروة كبار عالم التكنولوجيا الآخرين أيضاً خلال الجائحة، مع استمرار نمو الطلب على سلع وخدمات شركاتهم.

في وقت سابق من هذا الشهر مثلاً، أصبح الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ "سنتي-ملياردير"، بعد أن تجاوزت ثروته 100 مليار دولار، بينما يقترب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون موسك، من تحقيق اللقب مع صافي ثروة تبلغ 96 مليار دولار.