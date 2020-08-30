السعودية تعلن اكتشاف حقلين جديدين للنفط والغاز في حدودها الشمالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن اكتشاف شركة الزيت السعودية، أرامكو، حقلين جديدين للنفط والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة العربية السعودية.

واكتشفت أرامكو السعودية حقل "هضبة الحجرة" للغاز في منطقة الجوف، وحقل "أبرق التلول" للنفط والغاز في الحدود الشمالية للدولة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية، قال وزير الطاقة إن "الغاز الغني بالمكثفات تدفق من مكمن الصّارة بحقل هضبة الحجرة، شرق مدينة سكاكا، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو 1944 برميلاً من المكثفات"، في حين أشار إلى أن "الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرورا في حقل أبرق التلول في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر، بمعدل 3189 برميلاً يومياً، مصحوباً بنحو 1.1 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم. فيما تدفق الغاز من مكمن القوّارة في الحقل نفسه، بمعدل 2.4 قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بـ49 برميلاً يومياً من المكثفات".

وأوضح الأمير أن أرامكو ستواصل تقييم كميات الزيت والغاز في الحقلين، بالإضافة إلى الاستمرار بحفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين المكتشفين.