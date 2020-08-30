دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الحكومة الإماراتية، الأحد، اعتماد "الإجازة الوالدية" والتي تتيح لموظف القطاع الخاص الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام خلال 6 أشهر من ولادة طفله أو طفلته.

وقالت الحكومة الإماراتية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، إن رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اعتمد تعديلات في القانون الاتحادي لتنظيم علاقات العمل يُمنح بموجبه موظف القطاع الخاص "إجازة والدية" لرعاية أطفاله.

وأوضحت الإمارات أن القرار يتيح للموظف الحصول على إجازة مدفوعة مدتها 5 أيام منذ تاريخ ولادة طفله وحتى بلوغه الشهر السادس، ولفتت إلى أنها أول دولة عربية تطبق هذا القرار.

وأكدت الحكومة الإماراتية أنها تهدف من خلال هذا القرار إلى "تعزيز ريادة الدولة ورفع تنافسيتها في مجال التوازن بين الجنسين وتحقيق الترابط والاستقرار الأسري وتشجيع الكفاءات الشابة للعمل في القطاع الخاص"، وأشارت إلى أن "الإجازة الوالدية" إحدى المزايا الجديدة في هذا القطاع.