بيل غيتس يحتفل بعيد ميلاد وارن بافيت الـ90.. ماذا أهداه؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قدم بيل غيتس مقطع فيديو مضحك لصديقه الملياردير وارن بافيت بمناسبة ميلاده الـ90 يوم الأحد.

وظهر غيتس في فيديو على أنغام أغنية "يو غوت أ فريند – أنا أنا الصديق"، وهو يصنع كعكة "أوريو" جميلة الشكل، مزينة بصورة لوجه بافيت.

ويقوم غيتس في نهاية الفيديو الذي تبلغ مدته 60 ثانية، بقطع قطعة من الكعكة ووضعها على طبق، تاركاً بجانبها رسالة كتبت بفتات بسكويت الأوريو تقول، "عيد ميلاد 90 سعيد يا وارن".

ويشتهر بافيت بحبه للحلوى والسكاكر، حيث يشرب نصف دزينة من زجاجات الكوكاكولا كل يوم – وهو مستثمر كبير في شركة كوكاكولا – كما أنه بالإضافة إلى امتلاكه شركة "بيركشاير هاثاوي" يمتلك أيضاً الشركة المصنعة للحلوى "سيز كانديز".

وتعد الكعكة التي صنعها غيتس تكريماً خاصاً للصداقة التي يتمتع بها مع بافيت، إذ في العام 2016، روى غيتس قصة على مدونته حول كيف أنه رأى بافيت وهو يتناول الحلوى المفضلة لديه، بسكويت "أوريو"، على وجبة الإفطار.

Happy 90th birthday, Warren! https://t.co/8nH2EulTR4

وكتب غيتس آنذاك: "أحد الأشياء التي تفاجأت بمعرفتها عن وارن هو أنه تمسك بتناول ما يحبه منذ أن كان في السادسة من عمره. أتذكر إحدى المرات الأولى التي مكث فيها في منزلنا، وفتح علبة من بسكويت أوريو ليتناولها على الإفطار. حينها، طلب أطفالنا على الفور بتناول البعض أيضاً. قد يكون ذلك مثالاً سيئاً للصغار، لكنه يتمتع بنظام غذائي يتماشى معه بطريقة ما".

والتقى غيتس وبافيت في 5 من يوليو/تموز من العام 1991، عندما دعت والدة غيتس الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت آنذاك إلى منزل العائلة في هود كانال، واشنطن، للتعرف على بافيت، الذي دعته أيضاً.

وقال غيتس في منشور بمدونته، إنه تردد في البداية، لكن بافيت وجه إليه أسئلة ذكية حول مستقبل مايكروسوفت، قال غيتس إنه لم يسبق أن سمع مثلها من قبل، وتمحورت الأسئلة حول توقعات غيتس لمنافسة مايكروسوفت لـIBM، وما هي المهارات والأسعار التي تتوقع مايكروسوفت التفوق فيها، مضيفاً: "لقد كانت صداقة عميقة منذ محادثتنا الأولى".

وأسس غيتس وبافيت معاً "تعهد العطاء"، وهو مشروع خيري يقوم فيه أغنى أثرياء العالم بالتبرع بمعظم ثرواتهم للأعمال الخيرية. وقد وقع على التعهد حتى الآن 200 شخص، من بينهم مارك زوكربيرغ، وماكينزي بيزوس، ومايكل بلومبرغ، وكارل إيكان، وإيلون موسك، وستيفن شوارزمان، ومؤسس CNN تيد تيرنر.

كما أصبحت مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية، واحدة من أكبر المساهمين في "بيركشاير هاثاواي" في العام 2018. وترك غيتس مجلس إدارة بيركشاير ومايكروسوفت في العام 2020، للتركيز على أعماله الخيرية بشكل أكبر.