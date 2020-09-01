الدين الخارجي في مصر يتراجع بمقدار 1.4 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انخفض رصيد الدين الخارجي المصري لأول مرة منذ سنوات بتراجع قدره 1.4 مليار دولار.

وذكرت الهيئة الوطنية للإعلام أن البنك المركزي المصري أعلن عن تراجع الدين الخارجي في البلاد من 112.7 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الثاني من العام 2019، إلى 111.3 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي.

وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 31.7٪، لتصبح في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الأمنية.

ووفقاً لما ذكرته الهيئة الوطنية للإعلام نقلاً عن تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأسط، فإن البنك المركزي والجهاز المصري سددا أكثر من 17 مليار دولار من التزامات لصالح صناديق ومؤسسات أجنبية خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم، تلقت مصر حوالي 9.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والأسواق الدولية الأخرى خلال الفترة من مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين.