أدنوك الإماراتية تبرم صفقة عقارية مع "أبولو" قيمتها 5.5 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عقدت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" صفقة مع شركة "أبولو غلوبال مانجمنت" للاستثمار في أصول عقارية لأدنوك تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار، كجزء من خطط الشركة لتوسيع أصولها غير الأساسية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الأربعاء، فإن "أدنوك" أبرمت الاتفاقية طويلة الأمد مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة أبولو، المدرجة في بورصة نيويورك، والتي تعد من بين أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم.

وبموجب الصفقة التي من المقرر إنجازها في الربع الأخير من العام 2020 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، ستحصل "أدنوك" على عوائد فورية تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار أمريكي.

كما ستتيح الصفقة لـ"أدنوك" الاستفادة من عوائد إيجار مجموعة من أصولها العقارية، وذلك بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاماً، بحسب ما ذكره بيان وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال البيان إن "أدنوك" حددت مجموعة من الأصول العقارية التابعة لها ووضعتها تحت مظلة شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة التابعة لها، مضيفاً: "تم الاتفاق على أن يقوم التحالف الاستثماري الذي تقوده أبولو بالاستحواذ على حصة 49٪ في شركة أبوظبي للتأجير العقاري وذلك في إحدى أكبر الصفقات العقارية في المنطقة، وستحتفظ أدنوك بحصة الأغلبية البالغة 51٪ وكذلك بالملكية الكاملة للأصول العقارية التابعة لها وحق التحكم وإدارة العمليات والتشغيل والصيانة".

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، سلطان أحمد الجابر، إن هذه الشراكة توفر لأدنوك سيولة نقدية من أصول عقارية غير مرتبطة بأعمالها الأساسية لإعادة استثمارها في دعم وتمويل مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز. كما تتيح الهيكلة المبتكرة والمرنة لهذه الشراكة استقطاب أدنوك لرؤوس أموال عالمية مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بحق التحكم وملكية أصولها العقارية لدعم أدائها المالي وتعزيز مرونتها النقدية".