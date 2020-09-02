دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سدد البنك المركزي المصري ديوناً وفوائد ديون خارجية قيمتها 6.8 مليار دولار موزعة على 5.66 مليار دولار أقساط ديون و1.14 مليار دولار فوائد.

وقال البنك المركزي في تقرير نشر يوم الثلاثاء إن مصر سددت ديون وفوائد خلال الأشهر الـ6 المنتهية بمارس/ آذار الماضي تبلغ قيمتها حوالي 10.8 مليار دولار.

وكان قد أعلن المركزي المصري مطلع هذا الأسبوع عن تراجع الدين الخارجي للبلاد من 112.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام 2019 إلى 111.2 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي.

وفي سياق آخر، أكد صندوق النقد الدولي في تقرير صدر يوم الثلاثاء، أن القطاع المصرفي والمالي في البلاد، لا يزال مستقراً رغم الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي إثر تفشي فيروس كورونا هذا العام، مشيراً إلى أن النظام المصرفي المصري حافظ على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.

كما أشار التقرير إلى أن النظام المصرفي يتمتع بوضع جيد يمكّنه التعامل مع الضغوط، مع ربحية قوية وجودة الأصول، لافتاً إلى أن مرونة سعر الصرف هي أداة ناجحة لامتصاص الصدمات.