محتوى "غير أخلاقي".. باكستان تحظر تطبيقات المواعدة "تيندر" و"غرايندر"

هونغ كونغ (CNN) -- حظرت باكستان 5 تطبيقات مواعدة، بما فيها "تيندر" و"غرايندر"، بسبب تقديمها "المحتوى غير الأخلاقي وغير اللائق".

وقالت هيئة مراقبة الاتصالات في البلاد يوم الثلاثاء إنها منعت الوصول إلى تيندر" و"غرايندر"، و"تاغد"، و"سكاوت"، و"ساي هاي"، بعد أن تعارضت تطبيقات المواعدة والبث المباشر مع القوانين المحلية.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية إنها أخطرت الشركات لتنصحها بإزالة خدمات المواعدة وتعديل محتوى البث المباشر على تطبيقاتها، مشيرة إلى أن الشركات لم تستجب في الوقت المناسب، ما تسبب بحظرها.

وأضافت الهيئة أنها يمكنها "إعادة النظر" في الحظر إذا التزمت التطبيقات بالقوانين المحلية وعدلت المحتوى "غير اللائق وغير الأخلاقي".

وتحظى تطبيقات مثل "تيندر" و"غرايندر" بشعبية في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، إلّا أنها لديها تأثير أقل بكثير في باكستان التي تعد محافظة للغاية.

وقد حمّل تطبيق "تيندر" 440 ألف مرة في باكستان خلال الأشهر الـ12 الماضية، مقارنة بـ13 مليون مرة في الولايات المتحدة خلال ذات الفترة، وفقاً لشركة تحليلات البيانات "سينسور تاور".

أما "غرايندر" والذي يصف نفسه على أنه "أكبر تطبيق تواصل اجتماعي للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين"، فقد حمّل 300 ألف مرة في باكستان، مقارنة بحوالي 2 مليون مرة في الولايات المتحدة في الأشهر الـ12 الماضية.

ولم ترد "تيندر"، المملوكة لشركة "ماتش"، و"غرايندر"، و"تاغد" و"سكاوت" على الفور على طلب للتعليق. في حين لم يمكن الوصول إلى "ساي هاي" للتعليق.

وكانت قد هددت هيئة مراقبة الاتصالات الباكستانية بحظر تطبيق "تيك توك" أيضاً، الذي يواجه ضغطاً هائلاً حالياً من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت السلطات في يوليو/ تموز الماضي، "تحذيراً نهائياً" لـ"تيك توك" بشأن "المحتوى غير الأخلاقي والفاحش والمبتذل" الموجود على التطبيق.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الهيئة التنظيمية إنها اجتمعت مع الإدارة العليا للتطبيق وأشارت إلى أنه رغم أن التطبيق أزال المحتوى غير اللائق، إلا أنه يجب أن يراقب المحتوى بشكل أقوى للتأكد من عدم إمكانية الوصول إلى "المواد غير القانونية" في باكستان.