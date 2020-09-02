لدعم القطاع الخاص.. مؤسسة النقد السعودي تمدد برنامج تأجيل الدفعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، ساما، الأربعاء عن تمديد برنامج تأجيل الدفعات لـ3 أشهر إضافية بهدف دعم القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، في ظل جائحة كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن البرنامج سيمدد ليستمر حتى الـ14 من ديسمبر/ كانون الأول من العام 2020، لتمكين القطاع المالي من دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحماية الوظائف في القطاع الخاص.

وقالت ساما إن قرار التمديد اتخذ في إطار جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا "وتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية".

وبلغت العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات، منذ إطلاقه في مارس/ آذار 14 الماضي، حوالي 71,764 عقداً، حيث بلغت قيمة دفعاتها حوالي 13.5 مليار دولار، متجاوزة بذلك مبلغ الدعم الذي خصص للبرنامج في فترته الأولى البالغ حوالي 7.9 مليار دولار.