فرنسا تعلن عن خطة إنعاش اقتصادي قيمتها 100 مليار يورو

باريس، فرنسا (CNN) – أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، عن خطة إنعاش اقتصادي للبلاد، قيمتها 100 مليار يورو، أي أكثر من 118 مليار دولار، من شأنها دعم الاقتصاد الفرنسي الذي تأثر بتفشي جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الفرنسية تفاصيل خطة الدعم اقتصادية يوم الخميس، والتي ستوفر 160 ألف وظيفة بحلول نهاية العام المقبل، وفقاً لما ذكره كاستكس.

وصرح كاستكس لراديو RTL صباح الخميس أنه "مع أزمة فيروس كورونا، سنخسر حوالي 100 مليار يورو من الثروة، وبهذا سيرتفع معدل البطالة بشكل كبير جداً".

كما أضاف أن بلاده تريد "ضخ كميات هائلة من الأموال في الاقتصاد حتى يتحسن أداء الاقتصاد ونشاط الأعمال. إذا بدأت الشركات بالعمل مرة أخرى، فإن نسب البطالة ستكون أقل. سيكون هناك المزيد من الوظائف. الأمر بهذه السهولة."

وسيعلن عن تفاصيل خطة التحفيز في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من يوم الخميس بعد اجتماع مقرر عقده لمجلس الوزراء.