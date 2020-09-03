الأعلى منذ 32 عاماً.. هذا كان حجم الإنفاق العسكري العالمي في 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ حجمه 1917 مليار دولار في العام 2019، في أعلى مستوياته منذ العام 1988.

ويشير تقرير نشره معهد "سيبري" إلى أن مجموع الإنفاق العام الماضي كان أعلى بنسبة 3.6٪ مقارنة بالعام 2018.

وكان حجم الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية الأعلى في العام 2019، حيث أنفقت 732 مليار دولار، لتتبعها الصين في المركز الثاني على القائمة بحجم إنفاق بلغ 261 مليار دولار بحسب تقديرات سيبري، ومن ثم الهند بحجم إنفاق عسكري بلغ 71.1 مليار دولار.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس عالمياً على القائمة، والأولى عربياً بحجم إنفاق عسكري بلغ 61.9 مليار دولار بحسب تقديرات سيبري.

وتتعرّفوا أكثر إلى حجم الإنفاق العسكري للدول الـ10 ذات الإنفاق الأعلى في العام 2019، في الإنفوغرافيك أعلاه: