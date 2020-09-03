هاري وميغان يوقعان صفقة إنتاج مع "نتفليكس"

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) – أعلنت نتفليكس يوم الأربعاء أن دوق ودوقة ساسكس وقعا اتفاقية إنتاج متعددة السنوات لإنتاج أفلام ومسلسلات حصرية لخدمة بث الأفلام والمسلسلات.

وتتضمن الصفقة إنتاج مسلسلات وأفلام نصية، ومسلسلات وأفلام وثائقية، وبرامج للأطفال. وقد يظهر الأمير هاري وميغان ماركل أمام الكاميرا في بعض من المشاريع، لكن ميغان ليس لديها أي خطط للعودة إلى التمثيل، بعد أن كانت قد مثلت في مسلسل الدراما القانونية "سوتس" من العام 2011 إلى 2018.

ولم تكشف عن الشروط المالية للصفقة. وقد نشر الخبر لأول مرة في صحيفة نيويورك تايمز.

وأشارت نتفليكس إلى أن هاري وميغان "ملتزمان بإبراز الأصوات المتنوعة أمام الكاميرا وخلفها، وبتنويع ممارسات التوظيف للأدوار الرئيسية التي يشغلونها بنشاط في شركة الإنتاج الخاصة بهم".

وأعلن هاري وميغان في يناير/ كانون الثاني، أنهما "سيتراجعان" عن أدوارهما في العائلة المالكة البريطانية، وأنهما سيقسمان وقتهما بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، في قرار صدم الشارع البريطاني.

منذ ذلك الحين، اشترى الاثنان منزلاً في كاليفورنيا، واتجها للعمل في صناعة الترفيه، حيث عملت ميغان مثلاً، راوية في فيلم ديزني الوثائقي عن الطبيعة "إيليفينتس". وتعد صفقة نتفليكس الخطوة التالية في هذا الاتجاه.

وقال الدوق والدوقة في بيان يوم الأربعاء إنه "من خلال عملنا مع مجتمعات متنوعة وبيئاتها، لتسليط الضوء على الناس والقضايا في جميع أنحاء العالم، سنركز على إنشاء محتوى ينقل المعلومات ولكنه يمنح الأمل أيضاً. يسعدنا العمل مع تيد ساراندوس والفريق في نتفليكس الذي ستساعدنا قدرة وصوله غير المسبوقة على مشاركة المحتوى المؤثر الذي يطلق عنان الحركة".

بالنسبة لنتفليكس، تشبه هذه الصفقة تلك التي أبرمتها الشركة مع باراك وميشيل أوباما في العام 2018.

وقال تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك ومدير المحتوى في نتفليكس: "نحن فخورون للغاية باختيارهم نتفليكس منزلاً إبداعياً لهم، ونحن متحمسون لروي القصص معهم التي يمكن أن تساعد في بناء المرونة وزيادة فهم الجماهير في كل مكان".