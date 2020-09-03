تويتر يحقق في اختراق حساب مرتبط برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تعرض حساب في تويتر مرتبط برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للاختراق يوم الخميس، ما دفع شركة التواصل الاجتماعي لإجراء تحقيق في الأمر.

لمدة ساعة تقريباً، نشر الحساب الرسمي، @narendramodi_in، عدة تغريدات تطلب من الناس التبرع بعملة بيتكوين لحساب آخر.

وكتبت إحدى التغريدات: "نعم اخترق جون ويك هذا الحساب"، في إشارة إلى شخصية فيلم الآكشن التي يمثلها كيانو ريفز.

بيمنا كتبت تغريدة أخرى: "أناشدكم جميعاً أن تتبرعوا بسخاء لصندوق رئيس الوزراء للإغاثة الوطنية لفيروس كورونا، والآن ستبدأ الهند باستخدام العملة المشفرة".

وقد حذفت جميع التغريدات منذ ذلك الحين.

ويعد حساب مودي، الذي لديه 2.5 مليون متابع، واحد من عدد قليل من الحسابات الموثقة المرتبطة برئيس الوزراء.

وقال موقع تويتر لشبكة CNN إنه "على علم بهذا النشاط واتخذت الخطوات لتأمين الحساب المخترق. نحن نتحقق بنشاط من الموقف".

ولم ترد وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية على الفور على طلب للتعليق.

ويأتي الاختراق بعد أكثر من شهر من الاختراق الهائل الذي نتج عنه اختراق بعض أبرز الحسابات على المنصة، بما في ذلك حسابات باراك أوباما وجو بايدن وإيلون ماسك.

وقال موقع تويتر آنذاك إن المتسللين استهدفوا العمال الذين لديهم امتيازات إدارية ثم استخدموا وصولهم إلى الضوابط الداخلية لإرسال تغريدات تروج لعملة بيتكوين.

ولم يتضح بعد مصدر الهجوم على حساب مودي، ولا يوجد أي مؤشر أو دليل على أي علاقة بين هذا الاختراق وحادثة يوليو/ تموز، وفقاً لتويتر.