دبي تطرح صكوكا وسندات إسلامية بملياري دولار.. إليكم نسبة الربح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—طرحت الدائرة المالية في دبي، الخميس، صكوكا إسلامية لمدة عشر سنوات بقيمة مليار دولار بسعر ربح قدره 2.763% وسندات حكومية لمدة ثلاثين سنة بقيمة مليار دولار بفائدة قدرها 3.90%..

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، حيث نقلت على لسان عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، قوله: "هذا الإصدار جاء منسجمًا مع محددات السياسة المالية التي تتبعها الإمارة والقائمة على الاستدامة المالية ومواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الحيوية مع الحرص على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة والواردة في تعميم أولويات الموازنة الصادر مطلع الربع الثاني من العام الجاري".

من جهته أوضح راشد علي بن عبود، رئيس شؤون المستثمرين في دائرة المالية، وفقا لما نقلته الوكالة الإماراتية: "قيمة سجل طلبات المستثمرين المحليين والعالميين تجاوزت 10 مليارات دولار أي خمسة أضعاف القيمة المستهدفة للإصدار"، لافتا إلى أن "قوّة الطلب واتساع الاهتمام من مختلف مناطق العالم يعكسان رسوخ ثقة المستثمرين العالميين في متانة اقتصاد الإمارة والرؤية البعيدة لاستراتيجيتها المالية".

وأضاف أن "المستثمرين العالميين شكّلوا 84 بالمائة من إجمالي المستثمرين في شريحة السندات طويلة الأجل (30 عامًا).. لطالما لعب التفاعل الإيجابي المستمر لحكومة دبي مع أسواق الاستثمار العالمية في السنوات الماضية دورًا مهمًا في إنجاح إصدارات السندات والصكوك وهو ما تجدّد في هذا الإصدار الذي حقّق سعرًا منخفضًا لكل من الفائدة والربح.