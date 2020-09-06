بالأرقام.. هذه أضرار وخسائر أبرز القطاعات العامة في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر البنك الدولي الأسبوع الماضي تقديراته الأولية لتقييم أضرار واحتياجات انفجار مرفأ بيروت، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي قدر مجموعها ما بين 6.7 مليار دولار و8.1 مليار دولار.

وبحسب تقديرات البنك، فإن القطاعات التي كانت الأكثر تضرراً بالانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس/ آب، هي قطاعات الإسكان والنقل والأصول الثقافية الملموسة وغير الملموسة، مثل المواقع الدينية والأثرية والمعالم الوطنية والمسارح ودور المحفوظات والمكتبات والمعالم الأثرية.

وتقدر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في القطاع العام لهذا العام والعام المقبل بحدود 1.8 و2.2 مليار دولار، حيث تعد احتياجات قطاع النقل هي الأهم، تليها احتياجات قطاع الثقافة والإسكان.

وتتعرّفوا إلى تفاصيل الأضرار والخسائر واحتياجات القطاع العام بالأرقام في الإنفوغرافيك أعلاه: