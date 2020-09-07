في السعودية أكثرها.. هذا حجم استثمارات الصين في الدول العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تراجعت الأعمال التجارية في الصين بشكل كبير منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، لا سيما استثمارات البلاد في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من العام 2020.

وتقول الحكومة الصينية إن الاستثمارات ومشاريع البناء لا تزال قائمة في البلاد رغم الصعوبات التي طرحتها الجائحة. ولكن، تشير التقارير الصادرة عن الشركات الصينية إلى تراجع الاستثمار ومعاناة قطاع البناء بشكل كبير.

وتعد الصين ثاني أكبر الاقتصادات في العالم وأسرعها نمواً، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي في العام 2019، 14.14 ترليون دولار، ما يشكل حوالي 16.38٪ من الاقتصاد العالمي.

وبحسب متعقب الاستثمار العالمي الصيني (CGIT) الصادر من معهد "أميريكان إنتربرايز"، تعد المملكة العربية السعودية الدولة العربية التي تستقطب أكبر قدر من الاستثمارات الصينية، حيث يصل مجموعها إلى 5.5 مليار دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمارات صينية قدرها 4.32مليار دولار، ومن ثم العراق بمجموع استثمارات يبلغ 2.27 مليار دولار.

تعرّفوا في الإنفوغرافيك أعلاه إلى حجم الاستثمارات الصينية عالمياً وفي الدول العربية بالتفصيل.