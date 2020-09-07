دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعادت شركة طيران الإمارات لعملائها ما تبلغ قيمته أكثر من 1.3 مليار دولار من طلبات استرجاع الأموال المتعلقة بجائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية في بيان يوم الاثنين أن طيران الإمارات أتمت تسوية أكثر من 1.4 مليون طلب استرداد منذ مارس/ ذار الماضي، أي حوالي 90٪ من المطالبات الإجمالية الواردة من العملاء حول العالم حتى شهر يونيو/ حزيران، باستثناء بعض الطلبات الخاصة التي "تتطلب مزيداً من المراجعة اليدوية".

وقد أدت جائحة كورونا لتعليق السفر العالمي وإلغاء رحلات الطيران حول العالم، ما دفع العديد من شركات الطيران، من بينها طيران الإمارات، إلى توفير العملاء بخيارات استرجاع أموال تذاكرهم وحجوزاتهم، أو تأجيلها لموعد غير محدد يسمح لهم باستخدامها خلال مدة زمنية محددة.

وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية أن طيران الإمارات سخرت "منذ اندلاع الجائحة موارد إضافية لزيادة قدرتها على تسوية الطلبات وتواصل العمل أيضاً مع شركائها لتسهيل عمليات رد الأموال للعملاء الذين حجزوا رحلاتهم مع الناقلة ومن خلال وكلاء السفر".

وقال رئيس طيران الإمارات، السير تيم كلارك، إن شركته التزمت "تجاه عملائنا وكل طلب استرداد مهم لدينا ونبذل قصارى جهدنا لتسوية الكم الهائل وغير المسبوق الذي تسبب فيه الوباء ومعظم المطالبات واضحة ومباشرة ونقوم بمعالجتها بسرعة، لكن هناك حالات تستغرق من موظفينا وقتا أطول لمراجعتها يدوياً وإكمالها".

وكانت قد أطلقت شركة طيران الإمارات، مبادرة تتضمن تغطية مجانية لمسافريها، تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر، جراء الإصابة بفيروس كورونا، عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات وحول العالم.