أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تحقق هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية مع "آبل" و"غوغل" و"دروب بوكس" بشأن مزاعم "ممارسات تجارية غير عادلة" تتعلق بخدمة الحوسبة السحابية التي تقدمها شركات التقنية.

وقالت الوكالة التنظيمية يوم الإثنين إنها تبحث في مخاوف من أن الشركات لا تكشف للمستهلكين بما فيه الكفاية حول كيفية استخدامها لمعلوماتهم الشخصية.

وبحسب الوكالة، تشمل القضايا الأخرى التي تتضمنها التحقيقات "عبارات غير عادلة" في شروط خدمة الشركات، مثل أنه لا يمكن مقاضاة مزود الخدمة السحابية حتى في حال فقدان بيانات المستهلكين المخزنة، فضلاً عن قدرة الشركات على تغيير الشروط في أي وقت.

وتتعرض غوغل وآبل، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، لضغوط مكافحة الاحتكار المتزايدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث أدلى الرؤساء التنفيذيين لآبل وغوغل، بشهادتهما في أواخر يوليو/ تموز أمام مشرعين أمريكيين، إلى جانب نظرائهما من فيسبوك وأمازون. كما واجهت آبل وغوغل في أوروبا غرامات عدة بسبب انتهاكهما قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.