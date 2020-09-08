دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصلت بعثة اقتصادية إسرائيلية، على رأسها مدير عام أحد أكبر المصارف في إسرائيل، إلى الإمارات الثلاثاء، حسبما ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جنلدمان.

ونشر جندلمان تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بعثة اقتصادية إسرائيلية برئاسة مدير عام بنك هابوعليم، وهو من أكبر المصارف الإسرائيلية، وصلت اليوم إلى اان الهدف من الزيارة إلى الإمارات".

وأضاف جندلمان في التغريدة نفسها قائلا إن الهدف من الزيارة عقد "مباحثات مع كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي في دبي وأبوظبي، وذلك إستمرارا لمذكرة التفاهمات التي وقع عليها البلدان الأسبوع الماضي"، حسب قوله.

بعثة اقتصادية إسرائيلية برئاسة مدير عام بنك هابوعليم، وهو من أكبر المصارف الإسرائيلية، وصلت اليوم إلى #الإمارات لعقد مباحثات مع كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي في دبي وأبوظبي، وذلك إستمرارا لمذكرة التفاهمات التي وقع عليها البلدان الأسبوع الماضي. 🇮🇱⁩⁦🇦🇪⁩ https://t.co/9pM04Cpn87

وكانت قد توصلت الإمارات وإسرائيل لاتفاقية على "التطبيع الكامل" للعلاقات بينهما، في 13 أغسطس/آب الماضي، ووصلت أول رحلة تجارية من تل أبيب في إسرائيل إلى أبوظبي في 31 من الشهر نفسه.