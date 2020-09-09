آبل تعلن عن حدث الأسبوع المقبل.. هل تكشف خلاله عن هاتف آيفون الجديد؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت شركة آبل أنها ستقيم حدثاً الأسبوع المقبل، يتوقع الكثيرون أنها قد تكشف خلاله عن تصميم أحدث أجهزة آيفون وغيرها من المنتجات الجديدة.

ومن المقرر أن يبث الحدث على موقع الشركة على الإنترنت يوم الثلاثاء المقبل، 15 سبتمبر/ أيلول. وعادة ما تعقد آبل حدث إطلاق منتجها الجديد في أوائل سبتمبر/ أيلول في مقرها الرئيسي. وكان قد عُقد مؤتمر المطورين العالميين للشركة في يونيو/ حزيران الماضي عبر الإنترنت فقط بسبب قيود التباعد التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

ولم ترد شركة آبل على الفور على طلب للتعليق.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن هاتف آيفون 12 الذي يعمل على شبكة الجيل الخامس، 5G، هذا الخريف، والذي سيكون أول هاتف من آبل يتصل بالشبكة اللاسلكية الجديدة فائقة السرعة. ويتوقع محللون أن يقوم هاتف آيفون 5G بتوليد "دورة فائقة" من تحديثات الجهاز، ما قد يدفع ملايين الأشخاص لشراء الجهاز الجديد.

ولكن، عشّاق آيفون قد لا يرغبون برفع آمالهم بشكل كبير الأسبوع المقبل، إذ ترددت تساؤلات عدة منذ شهور حول ما إذا كانت مشكلات سلسلة التوريد الناجمة عن الفيروس ستؤخر إصدار هاتف آيفون الجديد، حيث قالت شركة آبل إن أجهزة آيفون الجديدة ستشحن فعلاً في وقت متأخر قليلاً عن المعتاد هذا العام.

وقال المدير المالي لشركة آبل، لوكا مايستري، خلال أحدث مكالمة أرباح للشركة إنه "في العام الماضي، بدأنا بيع أجهزة آيفون في أواخر سبتمبر/ أيلول. هذا العام، نتوقع أن تكون الإمدادات متاحة بعد بضعة أسابيع من ذلك".

وقال دان آيفز، المحلل في "ويدبوش"، إنه يتوقع أن يكشف عن هاتف آيفون 12 في وقت لاحق من هذا الشهر أو في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، مع 4 إصدارات من هاتف آيفون 12، تصل إلى الرفوف بحلول منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

ويشير ذلك إلى أن الشركة قد تتخذ خطوة غير اعتيادية إلى حد ما، للإعلان عن هاتف آيفون الجديد ومنتجات جديدة أخرى في حدثين منفصلين، وأن يظطر العملاء للانتظار لفترة أطول قليلاً من أسبوع لرؤية أحدث هاتف للشركة.

ويتضمن عادة حدث منتجات الشركة في سبتمبر/ أيلول أحدث تصاميم المنتجات الأخرى، مثل آيباد وساعة آبل. في العام الماضي، كشفت آبل أيضاً عن تفاصيل حول خدمات +Apple TV وApple Arcade.

وقال آيفز في رسالة بريد إلكتروني إلى CNN: "نعتقد أن الحدث سيركز بشكل أساسي على ساعة آبل الجديدة وربما تشكيلة جديدة من أجهزة آيباد".

كما قد تكشف آبل أيضاً في الحدث عن مكبر صوت "هومبود" أصغر، وأول سماعات فوق الأذن تحمل علامة آبل التجارية، وفقاً لما ذكره دانييل مورغان، مدير محفظة شركة "Synovus Trust".