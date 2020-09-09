أصغر وأرخص.. مايكروسوفت تكشف عن جهاز Xbox جديد

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشفت شركة مايكروسوفت عن جهاز "إكس بوكس" جديد أرخص ثمناً، تقول الشركة إنه سيكون الأصغر على الإطلاق.

وتبلغ تكلفة جهاز "Xbox S" 299 دولاراً، ما يضعه في قارب المقارنة مع جهاز "نينتيندو سويتش" و"Xbox One S"، الطراز الأقدم من الجهاز.

وكانت قد أعلنت مايكروسوفت عن خططها لإصدار "Xbox X" الأكبر والأكثر تكلفة في نوفمبر/ تشرين الثاني، إلّا أنها لم تعلن عن سعره بعد. وسيتميز الجهاز بمعالج قوي وبطاقة رسومات لعملية تحميل أسرع، وألعاب بمظهر أفضل.

ولا يزال لدى مايكروسوفت بعص المنتجات "الغامضة" التي ستكشف عنها بينما تحاول جذب الاهتمام قبل موسم التسوق في الأعياد. ولم تذكر الشركة متى ستصدر سلسلة S الأصغر، ولم تقدم تفاصيل عن مواصفاتها الفنية.

وقال بيرس هاردينغ رولز، مدير أبحاث ألعاب "Ampere Analysis"، إن الشركة العملاقة في مجال التقنية تصنع وحدات تحكم متعددة للجيل الحالي بنقاط أسعار مختلفة، لذا فإن إطلاق سلسلة S لا يعد خروجاً عن استراتيجيتها السابقة.

إلّا أنه أضاف أن المنتج الجديد يضع مايكروسوفت في وضع أفضل للمنافسة ضد جهاز سوني "بلاي ستيشن 5"، الذي من المتوقع طرحه أيضاً خلال موسم الأعياد القادم.

وفي حين أن هاردينغ رولز لا يزال يتوقع أن شركة سوني سوف تتفوق على مايكروسوفت في وحدات التحكم، إلا أنه يتوقع أن تشهد Xbox ارتفاعاً طفيفاً في المبيعات.

وكان قد قدر هاردينغ رولز سابقاً أن Xbox ستبيع 37 مليون وحدة تحكم من الجيل التالي بحلول نهاية العام 2024، إلّا أنه يعتقد الآن مع إضافة سلسلة S، أن Xbox قد تبيع حوالي 44 مليون، مقارنة بسوني، والتي قد تبيع حوالي 67 مليون جهاز في ذات الإطار الزمني، على حد قوله.