امرأة ترأس بنكاً أمريكياً رئيسياً لأول مرة في التاريخ.. من هي؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – صنعت مجموعة سيتي جروب التاريخ يوم الخميس بتعيينها جين فريزر في منصب الرئيس التنفيذي التالي للشركة، لتصبح بذلك أول امرأة تترأس بنكاً أمريكياً رئيسياً في التاريخ.

ومن المقرر أن تتولى فريزر، التي ترأس حالياً "سيتي بنك" للمستهلكين، مهام مايكل كوربات، الذي يخطط للتقاعد بعد 37 عاماً من العمل في البنك. و ساعد كوربات خلال السنوات الـ8 التي قضاها في منصبه في استقرار سيتي بنك بعد الكساد الكبير.

وقال كوربات في بيان: "لقد عملت مع جين لسنوات عدة وأنا فخور بأن تخلفني. بفضل قيادتها وخبرتها وقيمها، أعلم أنها ستصبح مديرة تنفيذية متميزة".

فريزر، التي تعمل في البنك منذ 16 عاماً عينت وريثة المنصب في أكتوبر/تشرين الأول عندما رفعها سيتي بنك لمنصب الرئيس.

وتسير فريزر على خطى نساء أخريات رفيعات المستوى في مجال التمويل، من بينهم سالي كراوتشيك التي عملت مديرة تنفيذية أولى في سيتي بنك وبنك أوف أمريكا خلال الأزمة المالية في العام 2008، وماريان ليك التي عينت مديرة مالية لشركة "جي بي مورغان تشيس" في العام 2012.

في القطاع العام، قادت جانيت يلين مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أقوى بنك مركزي في العالم، من 2014 إلى 2018. وتقود حالياً البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التي ترأست صندوق النقد الدولي سابقاً.

وقالت فريزر في بيان: "يشرفني قرار مجلس الإدارة وأشكر مايك على قيادته ودعمه. سيتي بنك مؤسسة رائعة لها تاريخ فخور ومستقبل مشرق. أنا متحمسة للانضمام إلى زملائي في كتابة الفصل التالي".