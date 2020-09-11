دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر سبتمبر أيلول الجاري.

وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل أرامكو، جاءت أسعار سبتمبر على النحو الآتي:

بنزين 91:

1.47 ريال لكل لتر بدلا من 1.43 ريال في شهر أغسطس

بنزين 95:

1.63 ريال لكل لتر بدلا من 1.60 ريال في شهر أغسطس

والديزل 0.52 لكل لتر

والكيروسين 0.70

وغاز البترول المُسال 0.75

وتقوم أرامكو بتعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعادة ما تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.