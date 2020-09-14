هذه كانت توقعات إيلون موسك لتسلا في العام 2010.. هل تحققت؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سخر إيلون موسك من بيل غيتس، بعد أن شكك المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت في أداء الشاحنات الكهربائية، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في نهاية هذا الأسبوع إنه يعتقد أن غيتس "ليس لديه أي فكرة" عنها.

ورد موسك على تغريدة يوم السبت وجهت إليه سؤالاً عن شعوره تجاه تصريح غيتس فيما يتعلق بالشاحنات الكهربائية، ليرد موسك على السؤال في تغريدة أخرى: "ليس لديه أي فكرة".

وقام غيتس بتفصيل أفكاره حول السيارات الكهربائية في منشور بمدونة في أغسطس/آب، موضحاً أن سبب تشكيكه بإمكانيات المركبات الكهربائية كمركبات طويلة المدى هي "البطاريات الكبيرة والثقيلة".

وكتب غيتس في المدونة: "حتى مع الاختراقات الكبيرة في تقنية البطاريات، من المحتمل ألا تكون السيارات الكهربائية أبداً حلاً عملياً لأشياء مثل المركبات ذات الـ18 عجلة وسفن الشحن وطائرات الركاب. الكهرباء يمكن اعتمادها عند الحاجة لقطع مسافات قصيرة، لكننا بحاجة إلى حل مختلف للمركبات الثقيلة ذات المسافات الطويلة".

بدلاً من ذلك، أشار غيتس إلى "أنواع الوقود البديلة الرخيصة"، وخاصة الوقود الحيوي، كحل عملي للمركبات التجارية. لكنه أعطى الفضل لشركات صناعة السيارات القديمة جنرال موتورز وفورد وشركات صناعة السيارات الجديدة ريفيان وبولينجر لتقدمهم في إنتاج شاحنات البيك آب الكهربائية بالكامل، دون التطرق لذكر تسلا.

وكشفت تسلا العام الماضي عن شاحنتها الكهربائية الجديدة، "سايبرتراك"، ونسخة أغلى من الشاحنة، Tri Motor All-Wheel-Drive. وتقول Tesla إن إنتاج "سيابرتراك" سيبدأ في أواخر العام 2021، مع إنتاج نسخة من الشاحنة الأغلى في العام 2022.

ولم تكن ملاحظات موسك السلبية عن غيتس الأولى من نوعها، إذ في فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية في تغريدة إنه وجد المحادثات مع غيتس "مخيبة للآمال"، وذلك بعد أن أعلن الأخير في مقابلة أنه اشترى سيارة بورش تايكان كهربائية بدلاً من سيارة تسلا.